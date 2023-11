Di Tanno Associati con kryalos SGR nel lancio di un nuovo fondo Sottoscritto da Crossbay e specializzato nella logistica dell’ultimo miglio

Roberto Della Vecchia ed Emanuele Marrocco









Di Tanno Associati ha assistito Kryalos SGR in relazione al lancio del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano chiuso immobiliare riservato denominato “Bay Fund” e all’esecuzione del relativo primo investimento.



Il fondo, sottoscritto dalla piattaforma paneuropea di logistica urbana Crossbay dopo la vendita da 1,6 miliardi di euro del suo primo portafoglio logistico a Prologis nel 2022, ha recentemente perfezionato la propria prima operazione di investimento.



In particolare, l’investimento ha riguardato un asset logistico sito a Pieve Emanuele, in posizione strategica a breve distanza da Milano e da Pavia e nei pressi dell’autostrada. L’asset comprende un magazzino di 9mila mq con 18 baie di carico, che sarà oggetto di una integrale ristrutturazione, finalizzata al potenziamento delle caratteristiche dell’immobile e al sostanziale miglioramento dei relativi parametri ESG.



Kryalos SGR è stata assistita da Di Tanno Associati per tutti gli aspetti regolamentari e societari relativi all’istituzione del fondo e all’esecuzione dell’operazione di investimento, con un team composto dal socio responsabile dell’area legale Roberto Della Vecchia insieme al socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dall’associate Giuseppe Spataro.