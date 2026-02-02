Dichiarazione infedele: sì al sequestro per equivalente dei beni personali del legale rappresentante Con la pronuncia in commento (Cass. pen. n. 2707/2026), la Cassazione torna sul tema della proporzionalità della misura, sottolineando come “l’amministratore non è un soggetto terzo ed estraneo al reato, ma è colui che ha posto in essere la condotta penalmente rilevante, sicché la confisca per equivalente può legittimamente colpirlo in quanto autore dell’illecito”







