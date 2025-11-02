Difesa del debitore più lunga grazie alle misure cautelari
Il Tribunale di Padova estende la protezione oltre i dodici mesi. L’allungamento deve servire a completare il percorso di risanamento dell’impresa
La protezione dalle azioni esecutive individuali dei creditori può protrarsi oltre i dodici mesi, se la concretezza del piano e delle opzioni di risanamento lo consentono. Alla scadenza delle misure protettive classiche, che non devono superare la durata complessiva di dodici mesi, possono intervenire quelle cautelari, anche con contenuti del tutto analoghi.
Lo conferma la prima sezione del Tribunale di Padova (sentenza del 12 settembre), con cui al debitore in procinto di definire con i creditori...