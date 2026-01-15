Difetto di giurisdizione dopo la Cartabia: cosa cambia davvero?

la QUESTIONE

Quali sono le modalità operative di prosecuzione del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione alla luce della Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022)? In che modo la translatio iudicii si coordina col nuovo regime di rilevabilità del difetto di giurisdizione previsto dall’art. 37 c.p.c.? Quali sono i termini perentori per la riassunzione e quali effetti sostanziali e processuali vengono conservati? In che misura il principio di auto-responsabilità e lealtà processuale preclude alla parte che ha scelto il giudice di eccepirne successivamente il difetto di giurisdizione