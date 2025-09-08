Diffamazione su Facebook, via libera alla pena detentiva ma solo in casi di particolare gravità
Ove non sia motivata la situazione eccezionale connessa alla grave lesione dei diritti fondamentali che l’ordinamento pone in bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero, la determinazione della pena come detentiva non è costituzionalmente giustificata
La Corte di Cassazione (sent.29840/2025) ha chiarito che il ricorso alla pena detentiva come risposta sanzionatoria al delitto di diffamazione sui social network è consentito soltanto ove ricorrano circostanze del tutto eccezionali.
