Diffamazione su Facebook, via libera alla pena detentiva ma solo in casi di particolare gravità

La Corte di Cassazione (sent.29840/2025) ha chiarito che il ricorso alla pena detentiva come risposta sanzionatoria al delitto di diffamazione sui social network è consentito soltanto ove ricorrano circostanze del tutto eccezionali.

Ove non sia motivata la situazione eccezionale connessa alla grave lesione dei diritti fondamentali che l’ordinamento pone in bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione, la determinazione della pena come detentiva non ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi