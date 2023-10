Digital Service Act: operative le nuove norme, si rafforza il controllo su algoritmi e contenuti illeciti di Marzia Baldassarre*

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Lo scorso 25 agosto è iniziata l’applicazione pratica delle disposizioni adottate dalla UE per una migliore e più trasparente regolamentazione del mondo della comunicazione digitale e dei servizi alla stessa collegati.



Approvato con provvedimento del Parlamento Europeo del 05/07/2022 il Digital Service Act concretizza di fatto una svolta epocale per gli utenti del mondo on-line e, quindi, riveste enorme importanza per la vita quotidiana di tutti noi.



La direttiva UE è stata approvata in Italia ...