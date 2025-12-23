Dimensionamento scolastico e riparto competenze, la Consulta si esprime su una serie di questioni

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 200, depositata oggi, ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana in riferimento all’articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, numero 20 (modificativa del decreto-legge 31 dicembre 2024, numero 208), laddove ha disposto l’anticipazione del termine di conclusione del procedimento di approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica (dal 30 novembre al 31 ottobre) e ha...

