Dipendenza “digitale”, i rimedi giurisprudenziali a tutela del minore
In una recente pronuncia, il Giudice meneghino delinea una prospettiva giuridica tanto innovativa quanto necessaria, che interseca, in maniera inedita, la tutela della personalità del minore con la dimensione culturale e neuropsicologica dell’iperconnessione
Quando la legge si confronta con la mente contemporanea, governare l’accelerazione del tempo tecnologico diviene atto di tutela, responsabilità e attenzione.
Nell’epoca dell’effimero e della sovrapposizione digitale, oltre l’orizzonte dell’attenzione, mentre si consuma la sfida di una giustizia che osserva senza cedere all’impulso dell’immediato, il Diritto, tra memoria e velocità, si fa cifra di un fragile equilibrio.
Difatti, laddove l’informazione liquida e la connessione permanente...