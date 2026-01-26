Direttiva RED III, il Dlgs n. 5 obbliga l’Italia al 39,4% di rinnovabili entro il 2030
Il nostro Paese completa il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), uno degli atti centrali del pacchetto europeo Fit for 55 e del piano REPowerEU
Tramite la pubblicazione in G.U. del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, con entrata in vigore al 4 febbraio 2026, l’Italia completa il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), uno degli atti centrali del pacchetto europeo Fit for 55 e del piano REPowerEU. Il provvedimento interviene sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, ridefinendo obiettivi, meccanismi di sostegno, criteri di sostenibilità e obblighi settoriali in materia di energie rinnovabili.
Dall’obiettivo europeo alla responsabilità nazionale
Il primo dato strutturale che emerge...