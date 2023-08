Direttiva Ue per maggiori tutele alle vittime di reato di Marina Castellaneta

Risarcimenti più veloci e partecipazione da remoto ai procedimenti penali









Tutela delle vittime rafforzata, anche per evitare forme di vittimizzazione secondaria e fare in modo che gli Stati membri istituiscano una linea telefonica verde universale, con un numero valido in tutta Europa. Inserimento, inoltre, di una norma ad hoc rivolta alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.

È lo scenario delineato dalla proposta di direttiva COM(2023)424 presentata dalla Commissione europea il 12 luglio, che andrà a modificare la 2012/29 contenente norme minime...