Dirigenti medici a orario ridotto, sì al taglio dell’indennità di esclusività

L’indennità di esclusività per i dirigenti medici con rapporto di lavoro a impegno ridotto, in quanto trattamento economico di natura retributiva, va riproporzionata secondo il principio del “pro-rata temporis”, così come previsto dal Ccnl del 2019. Lo ha chiarito la Sezione lavoro, con la sentenza n. 5434/2025, accogliendo il ricorso dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Modena.

