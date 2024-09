Dirigenti, niente indennità con la valutazione negativa della performance

Il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere al dirigente l’indennità di risultato, quando anche in funzione di lunghe assenze dal posto di lavoro, il lavoratore non abbia raggiunto l’obiettivo prefissato. Questo il principio sancito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 23614/24.

I fatti

Venendo ai fatti un dirigente amministrativo presso il tribunale...