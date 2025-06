Diritti per il rilascio di copie informatiche al Tribunale per i minori, 8 euro per ogni e-mail inviata

La direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, con provvedimento del 10 giugno scorso, ha risposto al quesito avanzato dal Presidente del tribunale per i minori di Bari il quale premette che presso il tribunale per i minorenni non è ancora in uso il fascicolo informatico nel procedimento penale e il relativo applicativo gestionale TIAP e, che non dispone di un archivio digitale degli atti penali.

L’ufficio ha quindi segnalato che la trasmissione telematica...