DIRITTO D'AUTORE - Caso KodakOne, lo smart contract resta ancora un sogno per la tutela

In conclusione, il caso KodakOne rappresenta un tentativo ambizioso di portare l'automazione contrattuale nel mondo del diritto d'autore, ma allo stesso tempo mette in luce i limiti strutturali di un approccio esclusivamente tecnologico, che da una parte può senz'altro offrire strumenti utili grazie alla tecnologia blockchain, ma il cui successo dipende dalla capacità di conciliazione con le regole, i principi e le garanzie poste dal diritto.
Nel 2018 la società Kodak, storico colosso della fotografia analogica, travolta dall'avvento della fotografia digitale, annunciò il lancio di un progetto innovativo, il cosiddetta KodakOne, una piattaforma basata su tecnologia blockchain pensata per gestire i diritti delle immagini, accompagnata da una criptovaluta dedicata, KodakCoin, destinata a regolare le transazioni tra fotografi, agenzie e acquirenti di licenze, presentandosi come una soluzione alla difficoltà del mondo della fotografia di ...
Dossier n. 5/2025 - Uno strumento utile per capire la transizione
coordinamento a cura di Carmine De Pascale