Diritto d’autore, illegittimo vietare a un soggetto straniero l’attività d’intermediazione

Marchi e brevetti - Diritto d’autore - Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi - Organismi di gestione collettiva - Entità di gestione indipendenti - Accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi - Direttiva 2000/31/CE - Ambito di applicazione materiale - Articolo 3, paragrafo 3 - Direttiva 2006/123/CE - Ambito di applicazione materiale - Articolo 17, punto 11 - Articolo 56 del Tfue. (Tfue, articolo 56, Direttiva 2000/31/Ce; Direttiva 2006/123/Ce)



L’articolo 56 del Tfue non permette a una normativa di uno Stato membro di escludere in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore. Anche se la direttiva 2014/26/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio datata 26 febbraio 2014 prevede un quadro che favorisce gli organismi di gestione collettiva, non è ragionevole né proporzionato escludere l’attività degli enti di gestione indipendenti operanti in Paesi membri dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore in Italia.