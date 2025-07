Diritto di Famiglia, cinquant’anni di riforme e resistenze

Il 19 maggio 2025 la legge n. 151/1975, comunemente ricordata come “La Riforma del Diritto di Famiglia”, ha compiuto 50 anni, anniversario al quale è interamente dedicato questo Dossier.

Come ricorda l’Avv. Emidia Zanetti Vitali, che ha curato la relazione introduttiva del Convegno che si è svolto presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano l’11 marzo 2025, “L’importanza della riforma è consistita nel porre in essere un intervento organico per conformare, ai principî...