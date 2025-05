Diritto di famiglia, una riforma epocale che va ripensata

Ricorre in questi giorni un anniversario importante: sono passati 50 anni dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. Ne parleremo a Trento al Festival dell’Economia (il 24 maggio alle 14.45), perché la famiglia è un mattone fondamentale di un sistema economico solido.

Quale fu il significato di quella riforma? Che cosa è stato fatto in mezzo secolo per aggiornarne i contenuti? Che cosa invece non è stato fatto e dove la nostra legge è rimasta indietro in una società che cambia con straordinaria...