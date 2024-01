Diritto al mantenimento per il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa familiare

Famiglia - Impresa familiare – Art. 230 bis c.c. – Diritti al mantenimento, alla partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda – Convivente more uxorio – Dubbi di costituzionalità – Questione di legittimità costituzionale

L’art 230 bis c.c. - per il quale il familiare (ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo, in base al terzo comma del suddetto articolo) che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa ...