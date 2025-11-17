Diritto di recesso solo dei soci: stretta della Cassazione
Diritto concesso solo a chi non ha concorso alla delibera. Il concorso all’operazione non si esaurisce nel voto espresso in assemblea
Il socio che ha concorso all’effettuazione di un’operazione complessa non può recedere anche se non vota la delibera con la quale l’operazione si conclude: così decidendo, la prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 30133 del 14 novembre 2025, fissa un principio destinato a incidere notevolmente sull’interpretazione dell’articolo 2437, primo comma, del Codice civile: il diritto di recesso spetta solo ai soci che non hanno concorso alla deliberazione, ma il “concorso” non si esaurisce...