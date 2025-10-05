Disponibile il fac simile di informativa ai clienti per chi usa i sistemi di intelligenza artificiale
Da Confprofessioni e Anf un modulo adattabile a diverse attività per l’obbligo della legge 132 in vigore da venerdì 10 ottobre
È pronto il modulo, proposto da Confprofessioni e Anf (associazione nazionale forense), per l’informativa dei professionisti ai clienti sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati. La comunicazione è prevista, per tutte le professioni intellettuali, dalla legge 132/2025 in materia di Ai, che prescrive che venga resa «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Il modulo intende agevolare questa informativa, che diventa obbligatoria da venerdì prossimo, 10 ottobre, giorno dell’entrata in...