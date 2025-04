Dl Sicurezza alla Camera tra audizioni, pregiudiziali e iter commissioni

Dopo l’avvio dell’iter nella seduta delle commissioni il 16 aprile, si entra nel vivo dell’esame del decreto legge sicurezza con il giro di audizioni previsto tra domani e dopodomani e, il 24 aprile, con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni che hanno già annunciato battaglia dopo la decisione del governo (“colpo di mano”, “aggressione”, l’hanno definita) di far confluire in un decreto le misure del ddl ’omonimo’ in stallo da mesi in Senato, introducendo alcune modifiche sollecitate dal Quirinale.

Il decreto legge riproduce sostanzialmente i contenuti del provvedimento bandiera del centrodestra che introduce oltre venti tra nuovi reati e aggravanti. Confrontando i testi dei due provvedimenti risulta che 12 articoli su 39 hanno subito modifiche. Tra questi le detenute madri, le Sim per gli extracomunitari, gli articolo che introducono la resistenza passiva nelle carceri e nei Cpr, le norme sul potenziamento dell’attività dei servizi segreti.

Il 24 aprile la capigruppo stabilirà il calendario di maggio e potrebbe già inserire l’approdo in aula del decreto imprimendo il timing dell’esame alle commissioni di merito, Affari costituzionali e Giustizia.

Questo il calendario delle audizioni:

Martedi 22:

ore 15 Cesare Parodi, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM)

ore 15.20 Francesco Petrelli, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI)

ore 15.40 rappresentanti dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici

ore 16 Gian Guido Nobili, coordinatore del Forum Italiano della Sicurezza Urbana (FISU)

ore 16.20 Giuseppe Moretti, presidente dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP)

ore 16.40 rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

ore 17 rappresentanti dell’Organismo Congressuale Forense (OCF)

ore 17.20 Mattia Cusani, presidente dell’Associazione Nazionale Canapa Sativa Italia (CSI), e Raffaele Desiante, presidente dell’Associazione Imprenditori Canapa Italia

ore 17.40 Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l’Università degli Studi di Roma Sapienza, e di Michele Passione, avvocato.

Mercoledì 23:

ore 9.15 Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia

ore 9.30 Antonella Soldo, presidente dell’Associazione Meglio Legale

ore 9.45 rappresentanti di Coldiretti

ore 10 rappresentanti di Antigone, ARCI, Nessuno tocchi Caino e Società della Ragione

ore 10.45 Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, Vittorio Manes, professore di diritto penale presso l’Università degli Studi di Bologna ’Alma Mater Studiorum’, e Roberto Zaccaria, già professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Firenze.