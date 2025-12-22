DLA Piper advisor nell’acquisto da parte di Nuveen Infrastructure di un portafoglio eolico onshore con una capacità complessiva di circa 493 MW

Gianmarco Scialpi, Martina Antonelli

Nuveen Infrastructure, attiva nello sviluppo di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’assistenza di DLA Piper, ha perfezionato l’acquisizione dal Gruppo Hope, società specializzata nello sviluppo di impianti utility scale di produzione di energia rinnovabile, di un portafoglio composto da 5 progetti eolici onshore, situati in diverse regioni d’Italia, nell’ambito di un’operazione che prevede altresì l’opzione di acquisto di un ulteriore progetto eolico, per una capacità complessiva di 493,2 MW.

In particolare, DLA Piper ha assistito CEF Italsun (società di titolarità di Nuveen Infrastructure) in tutte le fasi del processo di acquisizione, dalla strutturazione dell’operazione sino al closing, nell’attività di due diligence e nella predisposizione e nella negoziazione della documentazione contrattuale, con un team multidisciplinare coordinato e guidato dal partner e Corporate Location Head Giulio Maroncelli, e composto dagli avvocati Gianmarco Scialpi, Martina Antonelli e Tommaso Zucchetti per gli aspetti societari e contrattuali, e dalla partner Germana Cassar e dall’avvocato Chiara Colamonico per gli aspetti regolamentari.