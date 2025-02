DLA Piper con Agrumaria Reggina nella joint venture per un nuovo sito produttivo in Egitto

Stefano Montalbetti e Vincenzo Giuffrè

Agrumaria Reggina S.r.l., società specializzata nella produzione di ingredienti a base di agrumi destinati al mercato internazionale del Food & Beverage e del Flavour & Fragrance, ha sottoscritto i contratti per il perfezionamento di una joint venture con un partner egiziano e con SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, per un investimento in Egitto che mira, tra l’altro, alla realizzazione di un nuovo sito produttivo a 50 km a ovest de Il Cairo, che si estenderà su una superficie di 24.000 mq complessivi, 6.000 dei quali saranno dedicati alla produzione mentre 1.000 mq saranno dedicati a uffici e laboratori di controllo qualità.

In particolare, l’accordo prevede un investimento nella società egiziana Nutriziya for Concentrate Manufacturing S.A.E., tramite la società Real Med Holding Limited, con sede a Dubai (Emirati Arabi Uniti), alla quale verranno destinate risorse, sia tramite un aumento di capitale dedicato sia attraverso finanziamenti soci, dalle parti coinvolte nell’operazione.

Nell’operazione lo studio legale internazionale DLA Piper, tramite gli avvocati Stefano Montalbetti (in foto a sinistra) e Vincenzo Giuffrè (in foto a destra) supervisionati dal partner Christian Iannaccone, e con il supporto di DLA Piper Middle East, che ha agito con il partner Therese Abou-Zeid e Natalia Boustani, è stato l’advisor legale di Agrumaria Reggina S.r.l. per tutti gli aspetti relativi alla joint venture e ai contratti stipulati con SIMEST, prestando inoltre assistenza nell’ambito del coordinamento delle diverse attività propedeutiche al perfezionamento dell’accordo di joint venture, anche con riferimento a giurisdizioni straniere. Per il team interno di Agrumaria hanno agito il CFO Domenico Chirico e il legal counsel Davide Coppola.