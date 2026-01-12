DLA Piper annuncia la promozione di Nicoletta Alfano a Counsel

Nicoletta Alfano

DLA Piper annuncia la promozione dell’avvocato Nicoletta Alfano a Counsel, a conferma del percorso di crescita interna e del costante investimento dello Studio nello sviluppo dei propri professionisti. La promozione si inserisce nella strategia di rafforzamento delle competenze di DLA Piper nei settori del risparmio gestito e dei servizi finanziari.

Nicoletta Alfano opera all’interno del dipartimento Finance con un focus sui fondi di investimento e sulla regolamentazione finanziaria. Vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a società di gestione del risparmio, fondi, banche, intermediari finanziari, SIM, imprese assicurative, istituti di pagamento e, più in generale, soggetti regolati, del mercato nazionale e internazionale. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nel settore della gestione collettiva del risparmio, collaborando alla costituzione di SGR e alla strutturazione di fondi di investimento e SICAF, inclusi fondi immobiliari, di private equity, infrastrutturali e al servizio, tra l’altro, di progetti di produzione di energia da fonti alternative. Ha inoltre sviluppato una vasta competenza rispetto ai profili autorizzativi, organizzativi e di governance, nonché alla compliance dei soggetti vigilati, sia rispetto alle relative attività di gestione collettiva, servizi di investimento e, in generale, finanziarie sia rispetto all’istituzione e commercializzazione dei relativi prodotti.

La promozione di Nicoletta Alfano a Counsel rappresenta un importante passo nel suo percorso professionale in DLA Piper, teso al raggiungimento di ulteriori obiettivi di crescita, e riflette il valore riconosciuto alla sua capacità di affiancare la clientela in contesti regolamentari complessi e in continua evoluzione, nonché al suo contributo su materie di rilievo strategico nel settore dei servizi legali.

Con la nomina di Nicoletta Alfano, che coordinerà i Senior Lawyer Maddalena Fontana e Federico Antonio Inzaghi – recentemente promosso – DLA Piper consolida il team che segue il risparmio gestito ed i servizi finanziari con professionisti di elevata esperienza in grado di gestire i molteplici rapporti dello Studio con la clientela del mercato finanziario internazionale e domestico