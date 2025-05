DLA Piper nella cartolarizzazione immobiliare di Real Estate SPV Project 2408 S.r.l.

Luciano Morello, Erik Negretto

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha agito in qualità di transaction counsel assistendo Banca Credito Attivo (in qualità anche di arranger e investitore senior) e un ulteriore investitore qualificato nell’ambito della strutturazione e set-up di un’operazione di cartolarizzazione ex articolo 7.2 della Legge 130/1999 posta in essere da Real Estate SPV Project 2408 S.r.l. avente ad oggetto l’acquisizione di un complesso immobiliare situato a Lecce.

L’acquisto è stato finanziato mediante l’emissione di due classi di titoli asset backed per un valore nominale complessivo di circa 12 milioni di euro.

DLA Piper ha prestato assistenza con un team guidato dall’avvocato Erik Negretto, coadiuvato dall’avvocato Pietro Milanesi e da Caterina Ceccanti e Giuliana Cantarella. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Andrea Di Dio, coadiuvato dall’avvocato Valentina Trappolini. Il partner Luciano Morello ha mantenuto la supervisione generale dell’operazione.

Banca Credito Attivo, con un team composto dal responsabile senior financing e finanza strutturata Giorgia Catalano, dal responsabile single name e portfolio origination Paolo D’Angelo e dal responsabile legale Luca Vradini Scusa, coadiuvato dal legal counsel Francesco Paolo Volpe, ha partecipato all’operazione con i ruoli di arranger, investitore senior e account bank.