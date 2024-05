DLA Piper collaborerà con Stefano Marino, già direttore del dipartimento legale dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA)

L’avv. Marino, con oltre 35 anni di esperienza nel settore farmaceutico, di cui quasi 11 come direttore del dipartimento legale di EMA, arricchisce significativamente l’offerta di DLA Piper nel settore life sciences grazie alla sua approfondita conoscenza del diritto farmaceutico comunitario e nazionale.

La recente nomina è parte della strategia di DLA Piper di sviluppare una practice regolatoria europea leader nel settore life sciences, con base a Bruxelles e presenza in 22 Stati membri dell’UE/SEE e nel Regno Unito. Si affianca ai recenti investimenti di DLA Piper in ambito regolatorio Life Sciences negli Stati Uniti, con gli ingressi di Lisa LeCointe-Cephas, Vernessa Pollard e dell’ex funzionario della Food and Drug Administration (FDA) Perham Gorji.

Marco de Morpurgo, Partner di DLA Piper e Co-Chair della practice globale Life Sciences di DLA Piper, ha dichiarato: “Il know-how e il prestigio di Stefano nel settore life sciences europeo e internazionale arricchiranno la nostra capacità nell’affrontare il complesso quadro normativo che regola i medicinali nell’UE, a beneficio dei nostri clienti, dalle aziende alle associazioni di categoria e autorità regolatorie.”

Roberto Valenti, Partner di DLA Piper e Sector Head Life Sciences per l’Italia ha commentato: “Conosco Stefano da quasi vent’anni, dai tempi della costituzione del Comitato Life Sciences della Camera di Commercio americana in Italia, e ne ho potuto apprezzare nel tempo le qualità professionali e umane. Sono lieto di avere dato il mio piccolo contributo a questo risultato, e sono certo che con Stefano Marino l’offerta di servizi legali di DLA Piper in ambito Life Sciences sarà ancora più completa e competitiva.”

DLA Piper si impegna a collaborare con EMA per garantire che le restrizioni professionali imposte all’avv. Marino come senior manager di EMA, per un periodo di due anni dopo la fine del suo impiego, siano pienamente rispettate.