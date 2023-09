DLA Piper con Comitè Champagne nella tutela della DOP

Ginevra Righini e Elena Varese









Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Comité Interprofessionnel du vin de Champagne in un procedimento cautelare per violazione della DOP "Champagne" derivante dalla commercializzazione di prodotti per la cura del corpo, profumi e candele i cui nomi contenevano la denominazione Champagne.



Con una decisione confermata in sede di reclamo il 25 agosto 2023, il Tribunale di Roma ha riconosciuto che la condotta contestata costituiva una violazione della DOP "Champagne", sotto il profilo dello sfruttamento della rinomanza della DOP e dell'uso di indicazioni atte ad ingannare il consumatore sulle qualità essenziali dei prodotti, per la presenza nelle etichette e nella pubblicità di riferimenti all'effervescenza delle bollicine, all'aria di festa, ai brindisi e ai cocktail.



Il provvedimento, soggetto a revoca solo nel procedimento di merito, ha disposto l'inibitoria dalla produzione, promozione e commercializzazione di tutte le linee di prodotti in violazione dei diritti sulla DOP, prevedendo una penale per ogni giorno di ritardo.



Nel procedimento Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, guidato dal legal advisor Giulia Belinci, è stato assistito da DLA Piper con la counsel Ginevra Righini (nella foto a sinistra) e la partner Elena Varese (nella foto a destra), coadiuvate dall'avvocato Valentina Mazza e da Federico Di Vizio e Carolina Battistella.