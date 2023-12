DLA Piper e Bird & Bird nell’emissione di un project bond di Sigma Bel Energy, sottoscritto da Rivage Investments

Vincenzo La Malfa, Claudio D’Alia, Pierpaolo Mastromarini, Andrea Semmola

DLA Piper e Bird & Bird hanno assistito rispettivamente, Rivage Investments (primario asset manager francese con AuM pari a 7,7 miliardi di euro specializzato nel finanziamento di infrastrutture sostenibili e beni essenziali) e Sigma Bel Energy S.r.l. in un’emissione obbligazionaria, da parte di quest’ultima, nonché nella sottoscrizione di un project bond senior secured.



Il bond, caratterizzato da una durata di sette anni e da un’innovativa struttura di emissione in tranches, è stato interamente sottoscritto da un fondo Rivage, ed il ricavato sarà utilizzato per la costruzione di 4 impianti fotovoltaici per un totale di circa 56MW di potenza, installati presso il Comune di Melfi (Potenza) e che non beneficiano di schemi di offtake garantiti dallo Stato; l’energia elettrica prodotta viene venduta come progetto “fully merchant”.



DLA Piper ha seguito il progetto in tutte le sue fasi, dalla due diligence iniziale fino all’emissione e sottoscrizione del bond, che è stato accentrato in regime di dematerializzazione presso Euronext Securities Milano. Il team multidisciplinare che ha assistito Rivage è stato guidato dal partner Vincenzo La Malfa (Head del Sector Energy per l’Italia) e composto: dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e dagli avvocati Claudio D’Alia , Francesco Chericoni, Alessia Lamedica, Mariacarmela Timpone e da Paola Nardella e Angela Angiò per gli aspetti correlati alla struttura di project financing dell’operazione; dalla partner Germana Cassar e dall’avvocato Chiara Colamonico per la due diligence legata ai progetti e per gli aspetti regolamentari; dal partner Giulio Maroncelli, dall’avvocato Roberta Padula e da Caterina Buglione e Tommaso Zucchetti per gli aspetti corporate; dal partner Andrea Di Dio e dall’avvocato Giulia Isabella Valenzi per gli aspetti tax; dal partner Luciano Morello, dagli avvocati Martina Antoniutti e Chiara Campagna e da Caterina Ceccanti per gli aspetti di Debt Capital Markets connessi con l’emissione del bond.



Bird & Bird ha agito al fianco di Sigma Bel Energy, società del gruppo Belenergia (importante Gruppo operante nel settore delle rinnovabili), assistendo l’emittente, il relativo socio e gli sponsor nella negoziazione dei documenti finanziari afferenti l’operazione, ivi inclusi i relativi aspetti di natura regolamentare, e nella predisposizione della documentazione societaria prodromica al perfezionamento della stessa. Il team di Bird & Bird è stato guidato da Pierpaolo Mastromarini, partner e head del team Energy & Utilities in Italia, e composto dal senior associate Andrea Semmola, dagli associate Francesco Bianco e Vincenzo Maria Giorgio e dalle trainee Gloria Bernardini e Rosita Magno. Gli aspetti tax dell’operazione sono stati analizzati dal partner Gaetano Salvioli e dal senior associate Dario D’Alò.