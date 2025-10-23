DLA Piper e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con Terna e Acea per l’acquisizione di infrastrutture in alta tensione nell’area metropolitana di Roma

Riccardo Dore, Simone Castelli, Beatrice Marzi, Gaia Carofiglio, Gianludovico Maggi, Marialaura Borrillo

Terna S.p.A. e Areti S.p.A., società controllata da Acea S.p.A. per la distribuzione di energia elettrica, hanno completato l’operazione di acquisizione da parte di Terna del 100% del capitale sociale di un veicolo interamente detenuto da Areti S.p.A. e proprietario di parte delle infrastrutture in alta tensione del Gruppo Acea nell’area metropolitana di Roma.

DLA Piper ha assistito Terna con un team guidato dai partner Francesco Cerasi e Dino Dima, e composto dagli avvocati Beatrice Marzi, Simone Castelli e Riccardo Dore per i profili corporate M&A; i profili amministrativistici sono stati seguiti dalle partner Giorgia Romitelli e Germana Cassar; il partner Fabrizio Morelli e l’avvocato Davide Testa hanno seguito gli aspetti giuslavoristi.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Areti con un team guidato dagli equity partner Stefano Valerio e Filippo Arena e composto dalla counsel Gaia Carofiglio, dal senior associate Gianludovico Maggi e dall’associate Rebecca Martellini per i profili corporate M&A e dalla senior associate Marialaura Borrillo per i profili di diritto amministrativo.

In foto, da sinistra: Riccardo Dore, Simone Castelli, Beatrice Marzi, Gaia Carofiglio, Gianludovico Maggi, Marialaura Borrillo