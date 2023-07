DLA Piper e Mazars nell'acquisizione di Team Italia Marine da parte di Rolls-Royce

Rolls-Royce ha acquisito Team Italia Marine, gruppo italiano specializzato nell'integrazione di sistemi di navigazione e automazione navale per il mercato di mega e maxi-yacht.

Ad esito di tale acquisizione strategica, Rolls-Royce Power System business unit rafforza la propria leadership nel mercato globale della cantieristica navale di lusso, ampliando il proprio portafoglio di prodotti MTU con soluzioni complete "dal ponte all'elica", consolidando altresì il proprio percorso volto all'affermarsi quale fornitore di soluzioni integrate per l'industria degli yacht.

Lo studio legale DLA Piper ha assistito Rolls-Royce in questa importante acquisizione, che permetterà da un lato a Rolls-Royce di ampliare in modo significativo il proprio portafoglio di soluzioni e prodotti all'avanguardia per i clienti, insediandosi come lead player nel mercato italiano, dall'altro a Team Italia Marine di beneficiare della rete di distribuzione mondiale di Rolls-Royce Power Systems.

DLA Piper ha assistito il team M&A ed il team interno di Rolls-Royce composto rispettivamente da Denise Kurtulus, David Sagan, Christian Glöckler e Nicola Camuffo e, per gli aspetti legali, dagli avvocati Ben Horsley e Knut Sönnichsen, con un team multidisciplinare guidato dai partner dello studio DLA Piper, Benjamin Parameswaran e Christian Iannaccone e composto dagli avvocati Ornella Vastola, Giorgia Grande e da Fulvio Miano, per gli aspetti corporate e negoziali.

Il partner Fabrizio Morelli e l'avvocato Francesca De Novellis hanno curato gli aspetti di natura giuslavoristica.

Gli aspetti legati alla proprietà intellettuale sono stati seguiti dalla partner Elena Varese, dall'avvocato Valentina Mazza e da Carolina Battistella. Il partner Giulio Coraggio, l'avvocato Giordana Babini ed Enila Elezi hanno seguito gli aspetti di natura IT e Privacy.

Gli aspetti di government regulation/environmental sono stati seguiti dalla partner Carmen Chierchia mentre il partner Davide Rossetti ha curato gli aspetti di litigation/export control.

La partner Valentina Marengo e l'avvocato Chiara Sciaraffa hanno seguito gli aspetti real estate inerenti all'operazione.

KPMG ha assistito Rolls-Royce per gli aspetti finanziari dell'operazione da un team composto dal partner Klaus Riccardi e dal manager Luca Marchetti e per gli aspetti fiscali da un team composto dall'associate partner Federico Quaiotti e dal senior manager Lorenzo Schippa.

Mazars ha assistito il gruppo Team Italia con un team guidato dal partner Massimiliano Vento e composto dagli avvocati Andrea Gambardella, Luca Battilana e dal dottor Davide Mauro, per gli aspetti legali corporate e negoziali dell'operazione, mentre gli avvocati Matteo Pollaroli e Chiara Favaloro di Mazars hanno seguito gli aspetti di natura giuslavoristica.

Giacomo Iannelli, del team Deal Value Creation di Mazars, ha assistito i venditori per gli aspetti gestionali e organizzativi.

L'advisor Carlo Conti ha assistito il gruppo Team Italia per gli aspetti finanziari dell'operazione. Il dottore commercialista Leonardo Gabbianelli ha curato gli aspetti fiscali nell'interesse dei venditori.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo.

In foto, da sinistra verso destra: Christian Iannaccone, Ornella Vastola, Massimiliano Vento, Andrea Gambardella