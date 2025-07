DLA Piper e Siketić & Tomić con Zagrebačka banka nel finanziamento del gruppo FMTG per un resort in Croazia DLA Piper, in collaborazione con lo studio croato Siketić & Tomić d.o.o., ha assistito Zagrebačka banka d.d. nell’ambito di un’operazione di finanziamento da 29,5 milioni di euro, concessa a favore di Punta Skala d.o.o. e di altre società del gruppo Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG).