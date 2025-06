DLA Piper con KRF Capital nel progetto di sviluppo di un hotel di lusso e membership club in Toscana

Carmen Chierchia, Andrea Ferrara Fierro

DLA Piper ha assistito KRF Capital, un fondo di private equity, nel suo primo investimento nel mercato italiano per un progetto di sviluppo di un hotel di lusso e membership club in un’area di 40 ettari a Reggello, in Toscana.

Il team di DLA Piper, sotto la guida e il coordinamento del partner Dino Dima e dell’avvocato Andrea Ferrara Fierro (in foto a destra), con il supporto della partner Carmen Chierchia (in foto a sinistra) per gli aspetti di diritto urbanistico, ha fornito assistenza al fondo nei contratti per l’acquisizione della totalità delle quote della società proprietaria del complesso immobiliare, nonché nel procedimento di richiesta di una variante allo strumento urbanistico per l’incremento dell’area turistico-ricettiva e della superficie edificabile interessante la proprietà.

KRF Capital è ora pronta ad avviare la fase di sviluppo e riqualificazione dell’area, con un investimento stimato di 30 milioni di euro nei prossimi anni.