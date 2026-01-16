DLA Piper nomina Andrea Di Dio Sectors Coordinator in Italia

Andrea Di Dio

DLA Piper annuncia la nomina di Andrea Di Dio a Sectors Coordinator in Italia, rafforzando ulteriormente il proprio modello organizzativo orientato ai settori e il coordinamento strategico delle attività di business.

Nel nuovo ruolo, Di Dio avrà la responsabilità di coordinare e supervisionare le attività dei diversi settori in Italia, lavorando a stretto contatto con i rispettivi Sector Head e con i team multidisciplinari, per garantire un approccio integrato e allineato alle priorità strategiche locali e internazionali dello Studio.

La nomina si inserisce nella strategia di DLA Piper volta a consolidare il modello sector-driven, rafforzando il presidio sui settori chiave e valorizzando il ruolo dei sector come leva centrale per lo sviluppo del business e la creazione di valore per i clienti.

Andrea Di Dio, partner del dipartimento Tax, vanta una consolidata esperienza nella consulenza a primari clienti italiani e internazionali e una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato, elementi che ne fanno un punto di riferimento per il rafforzamento del posizionamento dello Studio nei diversi ambiti di attività.