DLA Piper con Pernod Ricard nell’acquisto di due complessi immobiliari direzionali e commerciali

Elena Varese, Morena Pirollo









Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Pernod Ricard Italia S.p.A., multinazionale francese specializzata nella produzione e nel commercio di noti vini e liquori, nell’acquisto di due complessi immobiliari a destinazione direzionale e commerciale situati nel comune di Canelli, dal Fallimento Cantina Sociale di Canelli S.c. a r.l., uno dei più antichi enopoli piemontesi, avviato nel 1933 e raggruppante circa 200 viticoltori.



L’operazione è stata indirizzata dall’head of legal Raffaella Savaglia e dal direttore operations Tomas Volpin.



I due complessi immobiliari – ubicati nel cuore dell’astigiano, a ridosso dello stabilimento della società, e composti da edifici cielo/terra ad uso produttivo e di magazzino connessi tra loro, in disuso da tempo – saranno la base di partenza per possibili progetti di espansione del sito. L’operazione rientra nella strategia di crescita di Pernod Ricard Italia a supporto dei brand che produce.



DLA Piper ha assistito la parte acquirente con un team multidisciplinare coordinato dalla partner Elena Varese (nella foto a sinistra) e diretto dall’avvocato Morena Pirollo (nella foto a destra), che ha curato le interlocuzioni con la parte venditrice e coordinato il team legale nelle attività di due diligence e consulenza prodromiche all’operazione di acquisizione degli asset. Entrambe sono state supportate dall’avvocato Andrea Garofalo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Giovanni Iaselli e dall’avvocato Maria Teresa Madera. La due diligence per gli aspetti di town planning è stata curata dalla partner Carmen Chierchia. L’assistenza relativa alla fase di sviluppo con l’affidamento degli incarichi e degli appalti dei lavori è stata curata dalla partner Valentina Marengo e dall’avvocato Chiara Sciaraffa.

Per la stima del valore dei complessi immobiliari e gli aspetti tecnici dell’acquisizione la società si è avvalsa della consulenza dell’Ing. Fabrizio Costa, dello studio Costa e Associati.

Il Fallimento Cantina Sociale di Canelli S.c. a r.l., con il curatore dott. Giuseppe Cotto, si è avvalso della consulenza dell’Arch. Luigi Duretto, per i profili tecnici dell’operazione.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati gestiti dallo studio notarile del dott. Maurizio Cavanna, del distretto di Asti.