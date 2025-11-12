DLA Piper nel rifinanziamento da 400 milioni di euro di Minor Hotels
Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito un pool di istituti finanziari coordinato da BBVA, CaixaBank e Banco de Sabadell nell’ambito della concessione di un finanziamento a favore di Minor Hotels Europe & Americas, S.A. (già NH Hotel Group).
L’operazione, per un importo complessivo di 400 milioni di euro, è finalizzata al rifinanziamento del debito senior di Minor Hotels in scadenza a luglio 2026 e alla concessione di una linea di credito revolving.
La transazione, di natura cross...