Dlgs 231, non si possono «scambiare» soggetti apicali con subordinati

La sentenza che accerta la responsabilità dell’ente per uno degli illeciti previsti dal Dlgs 231/2001 deve rispettare il principio di correlazione tra la contestazione e il criterio soggettivo di imputazione. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 30602 del 12 settembre 2025), che ha annullato con rinvio una decisione di appello che aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente, ritenendo che il reato presupposto fosse stato commesso da soggetti apicali e non, come invece contestato dal Pm e...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi