Domanda di separazione e divorzio. assegnata la questione alla prima sezione civile

Assegnata la questione, sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso, alla Prima Sezione Civile della Cassazione per l'enunciazione del principio di diritto connessa all'applicazione analogica della disciplina prevista per la separazione e il divorzio contenzioso alla presentazione di un ricorso per la dichiarazione di separazione consensuale e di divorzio congiunto rispondendo la questione proposta, a tutti e tre i requisiti previsti dall'articolo 363 bis c.p.c.. Lo prevede l'ordinanza della Prima Presidente del 14 giugno 2023.