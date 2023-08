Domestica giù dalla scala, spetta al datore provare l’assenza di colpa di Mauro Pizzin









La richiesta di risarcimento del danno presentata al datore di lavoro da una domestica infortunatasi cadendo dalla scala mentre rimuoveva delle tende ha fornito alla Cassazione, sezione lavoro, l’occasione per ricordare la ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nella vicenda, decisa con l’ordinanza 25217/2023 di ieri, la richiesta di risarcimento era stata respinta in entrambi i...