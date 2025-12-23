L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“DUE PROSPETTIVE (LOCATORE E CONDUTTORE), UN BENE IMMOBILE IN COMUNE. Dialoghi sulla proprietà immobiliare”.

Consulta il programma

Durante l’evento si farà un’approfondita riflessione sul diritto delle locazioni, toccandone diversi aspetti. Si esaminerà la gestione del bene di più locatori, con particolare riferimento ai diritti del conduttore in sede di vendita su divisione. Si discuterà della rimodulazione del canone di locazione, della riduzione, sospensione e dei limiti al godimento del bene. Si farà quindi un focus sull’esercizio di attività ricettiva e sul rapporto di locazione, per poi passare all’eterno tema della cedolare secca applicata al contratto di locazione. l’evento concluderà sulla volontà di locare in modo non duraturo, dai contratti transitori alle locazioni brevi.

Il seminario avrà luogo a Roma il 13 gennaio 2026 dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione. A tutti gli iscritti sarà saranno comunque ricordate le informazioni di accesso alla diretta online prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner Il Sole 24 ORE