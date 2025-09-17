DWF con Banca Valsabbina nella sottoscrizione del minibond Cirillo Group

Luca Lo Po’, Paolo Cadili

DWF ha agito quale deal counsel nell’emissione obbligazionaria di Cirillo Group S.p.A. – società leader nella lavorazione e distribuzione di conserve alimentari – per un controvalore nominale massimo di EUR 1 milione, finalizzata alla realizzazione del proprio piano di investimenti.

Il minibond, di durata pari a 7 anni e riservato ad investitori professionali, è stato interamente sottoscritto da Banca Valsabbina SCpA, nel ruolo di originator e investor.

Il team di DWF che ha curato tutti i profili legali e contrattuali dell’operazione è stato composto dal partner Luca Lo Po’ (in foto a sinistra), responsabile europeo della practice di financial regulation dello studio e dal senior associate Paolo Cadili (in foto a destra).