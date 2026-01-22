Professione e Mercato

DWF e BonelliErede nell’acquisizione di una partecipazione in Termo

DWF ha assistito la società benefit AATech – tech builder innovativo, quotato su Euronext Growth Milan – in qualità, tra gli altri, di parte acquirente, nell’operazione di cessione, da parte di alcuni soci, di una partecipazione di minoranza in Termo S.p.A.

Luca Lo Po’, Massimo Breviglieri, Paolo Cadili

DWF ha assistito la società benefit AATech – tech builder innovativo, quotato su Euronext Growth Milan – in qualità, tra gli altri, di parte acquirente, nell’operazione di cessione, da parte di alcuni soci, di una partecipazione di minoranza in Termo S.p.A. Società Benefit, società che sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico per la sostenibilità (servizi ESG rivolti ad imprese ed istituzioni finanziarie e riqualificazione energetica di immobili).

Il team di DWF che ha assistito AATech in tutti i profili di due diligence, societari, regolamentari e contrattuali dell’operazione, è stato coordinato dal partner Luca Lo Po’ (nella foto a sinistra) e composto per i profili societari e contrattuali dal counsel Massimo Breviglieri (nella foto al centro) e dal senior associate Paolo Cadili (nella foto a destra). Il counsel Felice Cuzzilla ha curato i profili privacy e di data protection.

BonelliErede ha assistito la parte venditrice con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto per i profili corporate dal managing Enrico Goitre e dalle associate Benedetta Duca e Camilla Larcher, nonché, per i profili di capital markets, dalla partner Francesca Peruzzi.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato