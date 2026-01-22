DWF e BonelliErede nell’acquisizione di una partecipazione in Termo

Luca Lo Po’, Massimo Breviglieri, Paolo Cadili

DWF ha assistito la società benefit AATech – tech builder innovativo, quotato su Euronext Growth Milan – in qualità, tra gli altri, di parte acquirente, nell’operazione di cessione, da parte di alcuni soci, di una partecipazione di minoranza in Termo S.p.A. Società Benefit, società che sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico per la sostenibilità (servizi ESG rivolti ad imprese ed istituzioni finanziarie e riqualificazione energetica di immobili).

Il team di DWF che ha assistito AATech in tutti i profili di due diligence, societari, regolamentari e contrattuali dell’operazione, è stato coordinato dal partner Luca Lo Po’ (nella foto a sinistra) e composto per i profili societari e contrattuali dal counsel Massimo Breviglieri (nella foto al centro) e dal senior associate Paolo Cadili (nella foto a destra). Il counsel Felice Cuzzilla ha curato i profili privacy e di data protection.

BonelliErede ha assistito la parte venditrice con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto per i profili corporate dal managing Enrico Goitre e dalle associate Benedetta Duca e Camilla Larcher, nonché, per i profili di capital markets, dalla partner Francesca Peruzzi.