È impugnabile il diniego ai programmi di giustizia riparativa

Il provvedimento che respinge la richiesta di invio a un Centro per la giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione insieme con la sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato (a querela o d’ufficio). Lo ha deciso la Sesta sezione della Cassazione con la sentenza 1034/2026 depositata il 12 gennaio, che si allinea così al principio affermato dalle Sezioni Unite il 31 ottobre 2025, con cui ha anticipato la decisione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi