È impugnabile il diniego ai programmi di giustizia riparativa
La Sesta sezione della Cassazione si allinea al principio annunciato dalle Sezioni Unite con la nota del 31 ottobre 2025
Il provvedimento che respinge la richiesta di invio a un Centro per la giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione insieme con la sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato (a querela o d’ufficio). Lo ha deciso la Sesta sezione della Cassazione con la sentenza 1034/2026 depositata il 12 gennaio, che si allinea così al principio affermato dalle Sezioni Unite il 31 ottobre 2025, con cui ha anticipato la decisione...