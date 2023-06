Modulo24 Famiglia, dedicato a tutti i professionisti che necessitano di una valida guida sul diritto di famiglia

Link utili Il Divorzio dopo la Riforma Cartabia Dossier e monografie

Sotto la direzione scientifica del Prof. Avv. Carlo Rimini, la Guida è il punto di riferimento per il professionista legale che necessita di un prodotto completo e aggiornato









Modulo24 Famiglia , il servizio di aggiornamento ed approfondimento esclusivamente dedicato al diritto di Famiglia:

Matrimonio, convivenza e unioni civili - Filiazione, adozione e minori - Diritti e tutela della persona - Separazione e divorzio - Successione e donazione

dedicato agli avvocati, notai e tutti i professionisti che necessitano di una valida guida sul diritto di famiglia.



Modulo24 Famiglia è il punto di riferimento per il professionista legale che necessita di un prodotto completo e aggiornato, strutturato come un portale, il prodotto raccoglie tutte le informazioni utili grazie all'offerta di:



• Menu : attraverso il menu si accede ai contenuti presenti nel modulo, indici tematici che organizzano la materia: Matrimonio, convivenza e unioni civili - Filiazione, adozione e minori - Diritti e tutela della persona - Separazione e divorzio - Successione e donazione ed infine l'accesso diretto al Repertorio di Giurisprudenza in materia di Separazione e Divorzio.



• Novità : una sezione volta ad offrire la selezione di tutte le novità normative e giurisprudenziali, le news quotidiane tratte dai Quotidiani Verticali, il Sole 24 ore, Guida al Diritto, il Merito, 24 Ore Avvocato.



• Approfondimenti : in questa sezione è presente la versione digitale del manuale Separazione e divorzio, aggiornato tempestivamente dagli autori.

Si tratta di una trattazione approfondita sui vari profili della separazione, il divorzio, i patti in vista del divorzio, l'esercizio della responsabilità genitoriale nella crisi della famiglia, il mantenimento dei figli nella crisi della famiglia, l'assegnazione della casa familiare nella crisi del matrimonio, il giudizio di separazione e di divorzio, profili di diritto internazionale privato processuale e gli aspetti penali nella separazione e divorzio.

Una rigorosa analisi giuridica, supportata da riferimenti puntuali e recenti a dottrina e giurisprudenza, arricchita da casi concreti elaborati nella pratica professionale.



• Il Repertorio di Giurisprudenza . Il Repertorio riunisce ed ordina oltre migliaia di massime giurisprudenziali in materia di diritto di separazione e divorzio.

Peculiarità del Repertorio è l'indice, costruito rappresentando i problemi sui quali la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi.

Le massime sono presentate per gruppi omogenei e ciascun gruppo è preceduto da un titolo che riassume il particolare problema affrontato o il principio di diritto affermato.

Il Repertorio fornisce al professionista e allo studioso uno strumento utile e completo che raccoglie tutte le principali massime, organizzate come se fossero normali capitoli di un volume.

Attraverso un indice dettagliato organizzato in paragrafi e sottoparagrafi (con una titolazione precisa e specifica), il Repertorio di giurisprudenza, rappresenta una completa raccolta dei problemi che la giurisprudenza è stata chiamata ad affrontare.

Lo schema del Repertorio consente al professionista di individuare facilmente i precedenti giurisprudenziali del caso concreto e del problema pratico a lui sottoposto.



• Codice Annotato : un codice annotato con le massime ufficiali e redazionali, di legittimità e di merito, relativo alle sezioni della Famiglia, Successioni e Donazioni con indicazioni sulle sentenze conformi, difformi e norma impugnata.



• Percorsi di giurisprudenza : nella sezione sono analizzati i singoli istituti giuridici afferenti la tutela della persona, il matrimonio, la responsabilità e relazioni familiari, il diritto penale della famiglia, raccontati ed approfonditi lungo un percorso giurisprudenziale ragionato e articolato, per dare evidenza alle posizioni consolidate e innovative.



• Guide operative : documentazione di taglio operativo in materia Matrimonio, convivenza e unioni civili, filiazione, adozione, minori, successioni e donazioni.



• Questioni Risolte : l'analisi giuridica delle fattispecie in tema di separazione, divorzio, matrimonio, convivenza ed aspetti processuali.



• Dossier d'autore . Monografie in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori corredate da commenti, articoli, massime redazionali realizzate dagli esperti del Sole 24 Ore.



• Formulario . Un vasto archivio di atti precompilati su matrimoni, successioni e donazioni.



• Tool Calcolo rivalutazione . Uno strumento che consente di attualizzare un capitale iniziale, calcolando la rivalutazione annuale ed anche, se necessario, gli interessi legali. Consente, altresì, di calcolare la rivalutazione e gli interessi legali su importi dovuti a cadenza mensile, operando anche la rivalutazione annuale dell'importo dovuto, ove prevista.

Sotto la direzione del Prof. Avv. Carlo Rimini, Direttore Scientifico del modulo, il nuovo strumento di lavoro sarà gestito da un Comitato scientifico composto dall'Avv. Claudia Balzarini, Avv. Rebecca Andrello, Avv.Monica Razzari



Il progetto " Modulo24 Famiglia " si inserisce nel più ampio intervento del Sole 24 Ore a supporto dell'attività dei professionisti legali, intervento che ha nella banca dati " PlusPlus24 Diritto " la soluzione più ricca e completa.



