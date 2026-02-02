Eduardo Guarente nominato Of Counsel di Studio Previti Associazione Professionale

Eduardo Guarente

Studio Previti Associazione Professionale, realtà leader nel panorama legale italiano, annuncia la nomina di Eduardo Guarente quale Of Counsel e rafforza così le proprie competenze in materia di compliance, corporate governance, data protection e nuove tecnologie.

Avvocato laureatosi alla Seconda Università di Napoli e iscritto all’Albo di Bolzano, è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. Eduardo Guarente vanta una consolidata esperienza nel diritto societario e commerciale, nella responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01, nonché nella protezione dei dati personali e nel diritto delle nuove tecnologie. Nel corso della sua carriera ha affiancato aziende italiane ed estere, anche multinazionali, supportandole nella progettazione di modelli organizzativi, sistemi di compliance e strategie di gestione del rischio.

Guarente ricopre incarichi di Presidente e membro di Organismi di Vigilanza in primarie realtà imprenditoriali ed è Data Protection Officer per società operanti in diversi settori. Svolge, inoltre, attività di docenza e relazioni in master, convegni e corsi di formazione sui temi della compliance 231, dell’anticorruzione e della data protection.

Il suo percorso formativo include, tra gli altri, corsi di perfezionamento universitari in Big Data, Intelligenza Artificiale, criminalità informatica e investigazioni digitali, nonché programmi executive in ambito Data Protection Officer, ESG e sostenibilità aziendale e Computer Science for Lawyers, quest’ultimo presso la Harvard Law School.

La nomina di Eduardo Guarente rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita di Studio Previti, orientato ad un rafforzamento strutturale delle competenze e ad un progressivo ampliamento della propria presenza territoriale. L’ingresso di un Professionista con un profilo altamente specializzato e con una solida esperienza risponde alla volontà dello Studio di presidiare in modo sempre più capillare i principali snodi economici e imprenditoriali del Paese, offrendo alle imprese un supporto multidisciplinare, integrato e di elevato valore aggiunto.

“Entrare a far parte di Studio Previti in qualità di Of Counsel rappresenta un’importante opportunità professionale”, ha dichiarato Eduardo Guarente. “Condivido pienamente l’approccio dello Studio, orientato alla qualità, all’innovazione e alla capacità di interpretare il cambiamento normativo e tecnologico per offrire soluzioni concrete e sostenibili ai clienti”.

Afferma Stefano Previti, Managing Partner dello Studio: “La collaborazione con Eduardo rafforza ulteriormente le nostre competenze in ambiti chiave quali la compliance integrata, la governance e la data protection. Il suo ingresso nella nostra realtà rappresenta un passo coerente con la mission dello Studio di accompagnare i clienti nelle sfide della compliance, della governance e dell’innovazione, con una visione proiettata allo sviluppo e alla prossimità territoriale”.