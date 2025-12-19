Effetti dell’assoluzione penale nel processo tributario
Tributi - Giudicato penale - Efficacia nel processo tributario per i medesimi fatti - Art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000 - Questione di legittimità costituzionale
I giudici di legittimità dichiarano pregiudiziali le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Corti di giustizia tributaria, riguardanti il principio dell’automatismo espresso nell’art. 21 bis del d.lgs. n.74 del 2000 sull’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di cassazione e per il quale...
Infortuni sul lavoro, esclusa la responsabilità dell’ente sulla base di hindsight bias
a cura della Redazione Diritto
Il titolare della signoria di fatto assume la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia
a cura della Redazione Diritto
Sostituzione del dipendente assente con altro lavoratore di qualifica inferiore e tutela da possibili abusi del datore
a cura della Redazione Diritto
Diffusione “social” di messaggi di propaganda razziale etnica e religiosa
a cura della Redazione Diritto