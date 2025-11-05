Rassegne di Giurisprudenza

Effetti della mancata opposizione del socio per il decreto ingiuntivo diretto alla snc

a cura della Redazione Diritto

Società di persone – Società in nome collettivo – Responsabilità dei soci – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a carico della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili in via tra loro solidale ma diretta ed incondizionata – Operatività del beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti – Esclusione – Fondamento e conseguenze

In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro...

