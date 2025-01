Effetti di un preliminare di vendita immobiliare e condizione potestativa mista

Vendita - Preliminare di compravendita immobiliare - Contratto di mutuo - Condizione potestativa mista - Effetti

Se le parti subordinano gli effetti di un preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga un mutuo bancario per potere pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualificabile come “mista”, poiché la concessione del mutuo dipende anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la pratica. La ...