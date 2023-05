Emissione obbligazionaria da €385 milioni nel contesto dell'acquisizione di Be Shaping The Future, gli advisor

Gattai Minoli, Partners, Kirkland & Ellis, Latham & Watkins e Pirola Pennuto Zei & Associati nell'emissione del prestito obbligazionario

Gattai Minoli, Partners, Kirkland & Ellis e Pirola Pennuto Zei hanno assistito Centurion BidCo S.p.A. e le società del gruppo Engineering, portfolio company di Bain Capital e NB Renaissance, leader in Italia nel settore dei servizi IT, software e soluzioni digitali, nell'emissione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo pari a €385 milioni con scadenza a febbraio 2028.



Le obbligazioni sono state quotate sul listino ufficiale della Borsa di Lussemburgo e ammesse alla negoziazione sul mercato Euro MTF organizzato e gestito da quest'ultima. I proventi dell'offerta obbligazionaria saranno utilizzati, tra l'altro, per rimborsare i finanziamenti utilizzati dal gruppo per l'acquisizione di Be Shaping The Future, società già quotata sul mercato azionario di Milano.



Il nuovo prestito obbligazionario si affianca all'emissione obbligazionaria effettuata nel contesto dell'acquisizione di Engineering da parte di Bain Capital e NB Renaissance nel corso del 2020, portando il financing complessivo collocato sui mercati a circa €1 miliardo.



Il team di Gattai, Minoli, Partners è stato guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dalla counsel Silvia Pasqualini e dagli associates Francesco Simonetta e Alessia Abate.



Il team di Kirkland & Ellis ha assistito Engineering, Bain e NB Reinaissance per gli aspetti di diritto statunitense e inglese dell'operazione con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Christopher Shield, Matthew Merkle, Tim Volkheimer e Sam Sherwood coadiuvati dagli associate Nicolò Ascione, Jerome Hoyle, Brando Cremona, Tilly Kersley e Ross Gray.



Il Team di Pirola Pennuto Zei & Associati è stato composto dalla partner Nathalie Brazzelli e dall'associate Filippo Iurina.



Latham & Watkins ha assistito il pool di banche guidato da BNP Paribas (Billing & Delivery Bank) e Deutsche Bank (entrambe in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Physical Bookrunners) e IMI—Intesa Sanpaolo (in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner) assieme a Banca Akros—Gruppo Banco BPM, Credit Suisse, Nomura e UniCredit, in qualità di Joint Bookrunners. Il team di Latham & Watkins è stato guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi con gli associate Michele Vangelisti, Matthias Haberstig e Edoardo Picchi per i profili di diritto statunitense e dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con l'associate Nicola Nocerino e Eleonora Toffoli per i profili finance di diritto italiano. Latham & Watkins ha anche assistito le banche per i profili regolamentari dell'operazione con il partner Cesare Milani, l'associate Edoardo Cassinelli, Irene Terenghi, Daniele Isidoro e Giulio Catalani, per gli aspetti finance di diritto inglese con il partner Manoj Bhundia e l'associate Rowena McCaughan, per i profili generali capital markets di diritto italiano con il partner Antonio Coletti e l'associate Guido Bartolomei e per i profili fiscali di diritto americano con il partner Jocelyn Noll e l'associate Claire Park.



Maisto e Associati ha assistito il pool di banche per gli aspetti fiscali di diritto italiano con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini con l'associate Eleonora Finizio.