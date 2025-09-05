EMK Capital acquista Argos da Gradiente SGR: gli studi coinvolti

Luca Rossi Provesi, Pietro Zanoni, Alessandro Fosco Fagotto, Libera Martini

Il fondo EMK Capital ha acquistato Argos, azienda attiva nei trattamenti superficiali e rivestimenti industriali controllata attraverso il fondo Gradiente II di Gradiente SGR.

EMK Capital continuerà a collaborare con Andrea Siano e Paolo Grimaldi che saranno soci della società così come Gradiente, che continuerà a detenere anch’essa una quota di minoranza tramite il terzo fondo Gradiente III.

GLI ADVISOR

PedersoliGattai ha assistito EMK Capital con un team guidato dal partner Luca Rossi Provesi e composto dai senior associate Edoardo Augusto Bononi e Raffaele Mittaridonna e dall’associate Paolo Sancassani per gli aspetti corporate, dalla salary partner Consuelo Citterio, dal senior associate Giuseppe Smerlo e dall’associate Tommaso Scamporrino per i profili finance, dal senior lawyer Francesco Airaldi e dall’associate Dario Vitucci per i profili giuslavoristici, dal partner Sergio Fienga, dal counsel Marco Trevisan e dall’associate Francesca Perna per gli aspetti di diritto amministrativo, dal salary partner Alessandro Bardanzellu e dall’associate Martina Oricco per gli aspetti Golden Power e antitrust. Il senior counsel Nicola Martegani ha coordinato l’attività di due diligence.

ADVANT Nctm ha assistito Gradiente, Andrea Siano e gli altri azionisti in tutti gli aspetti legali dell’operazione, oltre che nel re-investimento di Gradiente per il tramite del fondo Gradiente III, con un team guidato dai partner Pietro Zanoni e Alessia Trevisan e composto dal senior associate Edoardo Tonetti e dall’associate Roberta Vitale per gli aspetti corporate, e dalla counsel Bianca Macrina e dall’associate Letizia Grandi per i profili finance.

Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di istituti finanziatori senior e mezzanine composto da Banco BPM, BNL BNP Paribas, Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano, Crédit Agricole Italia, illimity Bank, illimity SGR, UniCredit, Green Arrow Capital e Tenax Capital con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, head del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, e composto dal partner Franco Gialloreti, dal managing counsel Tommaso Zanirato, dalla senior associate Gaia Grossi, dall’associate Giorgio Peli e dai trainee Giulia Bellantoni e Giovanni Vianello.

Dentons ha prestato assistenza anche al management di Argos per quanto concerne la negoziazione degli accordi relativi al loro investimento, al piano di incentivazione e ai contratti di management, con il partner Alessandro Dubini, co-head del dipartimento di Corporate M&A in Italia.

Lo studio Russo De Rosa Associati con un team coordinato dal partner Andrea Bolletta ha assistito EMK Capital nell’attività di due diligence fiscale nonché negli aspetti fiscali di strutturazione dell’operazione e del piano di incentivazione al management insieme a Libera Martini, Federica Grasso e Fabrizio Fraddosio e in ambito valutativo insieme a Vito Rizzo e Luca Garbagna.

Lo studio ZNR Notai ha gestito gli aspetti notarili con il notaio Federico Mottola Lucano e la dottoressa Camilla Tolasi.

EMK è stata assistita da Fineurop in qualità di financial e debt advisor. Gradiente è stata assistita da Lazard in qualità di financial advisor. New Deal Advisors ha curato gli aspetti inerenti la financial due diligence e ERM per la due diligence ambientale.