EMK Capital acquista Project Informatica da H.I.G. Capital: gli studi coinvolti

Alberto Bianco, Alessia De Coppi, Francesco Di Giandomenico, Luca Rossi Provesi

EMK Capital, investitore di private equity internazionale focalizzato sulla crescita, ha sottoscritto un accordo vincolante con H.I.G. Capital per l’acquisizione di Project Informatica, uno dei principali operatori nel mercato italiano dell’Information Technology, e delle sue controllate. Oggi il Gruppo impiega oltre 700 persone e genera un fatturato di oltre €450 milioni. Il management team di Project Informatica e H.I.G. reinvestiranno al fianco di EMK per supportarlo nella prossima fase di crescita. Il completamento dell’operazione è soggetto all’approvazione delle autorità regolatorie competenti.

GLI ADVISOR

PedersoliGattai ha assistito EMK Capital con un team guidato dal partner Luca Rossi Provesi e composto dal senior associate Edoardo Augusto Bononi e dagli associate Lucio Caruso, Francesco Romagnoli e Paolo Sancassani per gli aspetti corporate, dalla senior counsel Fabiana Campopiano e dall’associate Letizia Sartori per gli aspetti Golden Power e antitrust, dal senior counsel Francesco D’Avanzo per i profili giuslavoristici e dal senior counsel Nicola Martegani che ha coordinato l’attività di due diligence.

Latham & Watkins ha assistito EMK Capital per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione con un team guidato dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi e composto dagli associate Nicola Nocerino, Simona Di Marcantonio e Caterina Varali.

Russo De Rosa Associati ha assistito EMK Capital su tutti gli aspetti fiscali dell’operazione, dalle attività di due diligence fiscale alla strutturazione dell’operazione e del piano di incentivazione del management, con un team coordinato dal partner Andrea Bolletta e composto da Francesco Di Giandomenico e da Edoardo Casadei, coadiuvati da Valentina Turato per il supporto legale nella costituzione dei veicoli di acquisizione.

Case Cassiopea ha svolto il ruolo di advisor M&A nell’operazione, supportando EMK lungo l’intero processo con un team guidato dal founding partner Stefano Trentino e dal partner Filippo Lardera, e formato da Pietro Romiati, Giulia D’Ambrosio e Alessandro Nuzzo.

Finerre ha svolto il ruolo di co-advisor M&A nell’operazione, supportando EMK con un team guidato dal founding partner Ermanno Restano e da Ruben Brettagna.

New Deal Advisors ha supportato EMK Capital, occupandosi della buy-side due diligence finanziaria, con un team guidato dal partner Lorenzo Lavini.

PwC in qualità di Debt Advisor ha supportato EMK Capital, con un team composto da Alessandro Azzolini, Valentina Assereto, Leonardo Bacchetta, Ario Bacigalupo e Stefano Girolimetto.

Pavia e Ansaldo ha assistito HIG e gli altri venditori in relazione a tutti i profili legali della transazione con un team guidato dal Partner Alberto Bianco e formato dalla Counsel Erica Lepore e dalla Associate Arianna Bellani

Rothschild & Co ha agito quale advisor finanziario di HIG e gli altri venditori con un team guidato da Irving Bellotti, Stefano Siccità e composto da Riccardo Vergine, Lorenzo Palma e Costanza Giordano

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i finanziatori The Carlyle Group e Deutsche Bank con un team che ha incluso i partner Stefano Bellani e Giovanni Spedicato, insieme agli associate Nicola Tosin e Daniele Pojani.

Lo studio ZNR Notai gestirà gli aspetti notarili con il notaio Federico Mottola Lucano e la dottoressa Camilla Tolasi.